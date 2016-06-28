Яценюк у Вашингтоні взяв участь у показі фільму про Україну "Точка зламу" (фото, відео)

Фільм знято відомим американським документалістом, триразовим володарем премії "Оскар" Марком Джонатаном Гаррісом, який у роботі над кінострічкою співпрацював з українським режисером Олесем Саніним.

Арсеній Яценюк запрошений на захід як один із учасників фільму, що давав для нього інтерв'ю. Під час показу Марк Гарріс зазначив, що команда, яка працювала над фільмом, прагнула показати події в Україні "очима тих, чиї життя змінилися досвідом Майдану". Він зазначив, що цей фільм є джерелом натхнення – про те, як люди можуть спільно діяти, коли об’єднуються, а події на Майдані є натхненням для всіх, хто прагне змін.

Марк Гарріс наголосив, що в ході роботи над фільмом був вражений духом української армії: "Духом людей, які зібралися разом, аби побороти Росію і ствердити ідентичність України як незалежної нації".

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Арсеній Яценюк наголосив, що це "приголомшливий документальний фільм про український народ": "Про те, як ми боремося за нашу незалежність, за нашу землю і наше майбутнє".

"Здається, зараз саме час показати цей чудовий зразок документального мистецтва нашим європейським друзям, європейським народам, особливо після Brexit. Ось як ми боремося за реальні цінності, за свободу і демократію. Ось як ми захищаємо Європу", - наголосив він.

"Ми жертвуємо надто багато. Український народ, українська нація, моя країна заслуговують кращого майбутнього. Це так важливо для всіх нас - зрозуміти, що ми можемо бути успішними, що ми дійсно можемо створити історію успіху, якщо ми всі єдині", - сказав Арсеній Яценюк.

Він подякував Марку Гаррісу і відзначив вражаючу роботу режисера: "Вважаю, що цей фільм захоплюватиме глядачів по всьому світу. Тому що він - про правду, а правда - найбільша цінність".