У Тимошенко вирішили підвищити портові збори в півтора раза

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні підвищив портові збори в середньому на 58%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр транспорту і зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ сьогодні після засідання уряду.

За його словами, відповідні зміни внесені до Положення про портові збори.

Міністра також зазначив, що портові збори не підвищувалися з 2000 року.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня заступник міністра транспорту і зв`язку, директор Департаменту морського і річкового транспорту Володимир РАБОТНЄВ заявив, що Мінтрансзв’язку планує підвищити портовий збір на 58%.

"Портовий збір не підвищувався з 2000 року. Сьогодні власність портів дуже серйозно зношена, і це серйозна проблема", - зазначив В.РАБОТНЄВ.

На запитання, скільки грошей міністерство планує одержати за рахунок підвищення збору, В.РАБОТНЄВ сказав, що "йдеться про сотні мільйонів гривень".