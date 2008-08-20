У Києві звільнили двох заручниць - довелося штурмувати квартиру

Сьогодні близько 15.00 в результаті спецоперації працівників Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України у Києві та Голосіївського райвідділу столичної міліції було звільнено двох заручниць – студентку (1989 р.н.) та продавця (1985 р.н.).

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, вчора ввечері дівчата у центрі міста познайомилися з чоловіком середніх років і після розваг у Гідропарку о 4-й годині ранку опинилися у квартирі по вулиці Микитська-Ботанічна. Незнайомець замкнув двері і став змушувати дівчат до статевої близькості під погрозою катувань та вбивства. Одній із жертв, орієнтовно о 9.30, вдалося вислизнути на балкон, де вона покликала по допомогу. Крик дівчини почули сусіди, які і викликали міліцію. Перемовини зі зловмисником, який силоміць утримував дівчат, результату не дали.

Працівники столичного спецпідрозділу швидкого реагування «Сокіл» через вікно третього поверху потрапили до квартири і затримали зловмисника. Ним виявився киянин 1959 року народження, у минулому - лікар.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи.