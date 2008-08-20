Російська розвідка попереджає про завтрашню провокацію в Грузії

Грузія готується провести широкомасштабну провокацію проти Росії, передає РІА “Новости” з посиланням на джерела в російській військовій розвідці. "Провокація" запланована на четвер.

Як уточнив співрозмовник агентства, в провокації планується використати тіла загиблих під час бойових дій військовослужбовців грузинської армії. Як з`ясували розвідники, з району Горі в Тбілісі вийшли три рефрижератори з трупами, які кілька днів збирали грузинські спецпідрозділи. Нині над тілами "проводиться відповідна робота, щоб нібито документально показати жертви серед мирного населення і сліди знущань і жорстокості на тілах військовослужбовців".

Це вже не перший випадок, коли Грузію звинувачують у підготовці провокації проти Росії. Раніше в Міноборони Росії заявляли, що в околицях Горі була сформована збройна група, члени якої під виглядом російських солдатів "займуться мародерством і знущанням з місцевих жителів".

Лента.ру