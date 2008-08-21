«Укрм’ясо» пропонує припинити експорт яловичини до Росії

Національна асоціація виробників м`яса і м`ясопродуктів "Укрм’ясо" вважає за необхідне тимчасово припинити експорт яловичини до Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Кабінету міністрів заявив голова асоціації Володимир ПОПОВ.

Він зазначив, що необхідність припинення експорту викликана дефіцитом яловичини на внутрішньому ринку.

"Можливо, потрібно ухвалити рішення і припинити експорт (яловичини до РФ)", - сказав В.ПОПОВ.

За його словами, дефіцит яловичини для переробки в Україні становить, як мінімум, 100 тис. тонн на рік, тоді як за сім місяців 2008 року до Росії експортовано 11,5 тис. тонн.

При цьому він зазначив, що оптова відпускна ціна на яловичину в Україні становить 22-24 грн. за кг, до Росії м`ясо поставляється по 17,65 грн. за кг.