Зростають закупівельні ціни на фуражну пшеницю

За оперативними даними ІАА "АПК-Інформ", цього тижня на українському ринку фуражної пшениці спостерігається зростання закупівельних цін. Основною причиною збільшення цін, за словами операторів ринку, є активізація закупівельної діяльності експортно-орієнтованих компаній на фоні заборони продажів власниками зерна.

Багато із зернотрейдерів цього тижня для активізації формування необхідних партій зерна на експорт збільшили закупівельні ціни на 30-50 грн./т, декларуючи їх в діапазоні 780-820 грн./т на умовах франко-елеватор.

В умовах підвищення попиту і цін експортно-орієнтованими компаніями деякі власники зерна великотоннажних партій стримують реалізацію обсягів фуражної пшениці, розраховуючи на подальше зростання цін.