Дотації на тваринництво можуть потягти зростання цін на м'ясо

Дотації на тваринництво можуть спровокувати зростання цін на м`ясо. Про це в коментарі УНІАН заявив голова Комітету з питань аграрної політики і земельних відносин Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Великою є проблема цінової політики на ринку (мається на увазі на базарі), який може відреагувати на дотації ще більшим збільшенням ціни. 70% великої рогатої худоби і свинини стоять на відгодівлі у приватного господаря. Купуючи цю худобу в приватному секторі для ринків чи базарів, заготівники конкуруватимуть із заготівниками м`ясопереробних підприємств. Вони будуть змушені підняти закупівельну ціну, і, звісно, на базарі ціна підніметься. На це також потрібно звернути увагу. І такий приклад уже був у попереднє збільшення дотацій», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Він зазначив, що важливо розуміти, що поставлені цілі на здешевлення продукції м`яса і підтримки сільгоспвиробника, мають бути паралельно досягнуті. Для цього потрібно знати потреби внутрішнього ринку в м`ясі і регулювати імпорт якісного м`яса в Україну. «Переконаний, що має бути обов`язково врегульований імпорт», - підкреслив М.ПРИСЯЖНЮК.

Крім того, він зазначив, що уряд передбачив збільшення дотацій на один кілограм живої ваги в межах асигнувань. «Тобто на сьогодні основне завдання Міністерства аграрної політики – знайти в межах їх бюджетних асигнувань це фінансування. Ми бачимо, що уряд дає дуже багато доручень, дуже з усім лояльно погоджується і роздає багато обіцянок. Але фінансового забезпечення бюджетна підтримка практично не має. У цьому проблема», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України постановою від 6 серпня 2008 р. №706 підвищив з 1 серпня ц.р. розмір державних дотацій сільгоспвиробникам за вирощену і реалізовану худобу і птицю.

Постанова передбачає збільшення дотацій для сільгосппідприємств і фізичних осіб за молодняк великої рогатої худоби - з 1,9 грн. до 2,9 грн., за свиней (за винятком свиноматок і кнурів) - з 1,4 грн. до 2,15 грн. (за кілограм живої ваги).

Також збільшена дотація за птицю домашню м`ясних порід: кури - з 0,65 грн. до 1 грн., качки, гуси, індики - з 0,9 грн. до 1,4 грн.