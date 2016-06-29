Генконсул розповів про стан другої пораненої в аеропорту Стамбула українки

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний консул України в Стамбулі Василь Боднар.

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"Встановлено особу та місце перебування другої пораненої особи - громадянки України, яка постраждала внаслідок терористичного акту в аеропорту Стамбула. Зазначену громадянку відвідав консул ГКУ. Загрози життю та здоров'ю громадянки немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок теракту в міжнародному аеропорту "Ататюрк" у турецькому Стамбулі, за останніми даними, 41 людина загинула, 239 постраждали. В МЗС України повідомили, що серед загиблих є українка, крім того, ще один громадянин України постраждав.