Сьогодні на Хрещатик знову вийдуть танки

Сьогодні о 20.00 у Києві на Хрещатику відбудеться генеральна репетиція параду військ з нагоди 17-ї річниці Незалежності України.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України.

Як повідомляв УНІАН, на виконання Указу Президента України №576/2008 від 20 червня 2008 року міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ видав наказ про підготовку та проведення урочистостей, присвячених 17-й річниці Незалежності України.

Цим документом передбачається проведення о 10-й годині 24 серпня 2008 року параду військ у місті Києві на Майдані Незалежності, а також артилерійського салюту десятьма залпами гармат під час підняття Державного прапора України з вогневої позиції, розташованої на Трухановому острові.

Крім того, о 22-й годині цього ж дня відбудуться святкові феєрверки двадцятьма залпами салютних установок у столиці нашої Батьківщини місті-герої Києві, у містах-героях Севастополі, Одесі, Керчі, а також у містах Вінниці, Львові, Житомирі, Рівному та Дніпропетровську.

Цьогорічний парад відбудеться із залученням військової техніки та авіації.

Згідно з наказом, підготовка учасників параду розпочалася 9 червня у пунктах постійної дислокації. З 7 липня на аеродромі “Гайок” міста Біла Церква розпочалися тренування колони механізованої техніки. У той же час, підготовка льотного складу здійснювалася на аеродромах постійного базування.

Загалом в ході підготовки до параду відбулося 5 спільних репетиції параду військ у пішому строю на злітно-посадковій смузі аеродрому Київського державного авіаційного заводу “Авіант” та дві спільні генеральні репетиції всього парадного розрахунку на вулиці Хрещатик з прольотом авіації.

Загалом у параді військ візьмуть участь 19 парадних розрахунків, 144 одиниці озброєння і військової техніки у складі механізованої колони та 30 літальних апаратів (8 вертольотів та 22 літаки).

Участь у параді 24 серпня візьмуть також 18 оркестрових колективів Збройних Сил України. Серед них – Зведений оркестр ЗСУ, Зразково-показовий оркестр ЗСУ, оркестри Військово-музичних центрів, Центрів військово-музичного мистецтва, вищих військових навчальних закладів та військових частин.

У складі повітряної колони над центральною частиною Києва у День Незалежності готуються пролетіти літак-розвідник Су-24МР та 3 бомбардувальники Су-24М, 6 винищувачів МіГ-29, 6 винищувачів Су-27, 4 штурмовики Су-25, літак транспортної авіації Іл-76, літак транспортної авіації Ан-26, ланки вертольотів Мі-8 та Мі-24 (по 4 одиниці кожна).

Загальна кількість особового складу, який залучатиметься до участі в параді військ у пішому порядку, складає понад 3 тис. військовослужбовців. Крім того, до участі в параді військ у складі механізованої колони, для перевезення особового складу та для проведення артилерійського салюту і святкових феєрверків буде залучено ще майже 1100 військових. Для участі та забезпечення параду у складі повітряної колони виділено понад 1600 військовослужбовців ЗС України.

Таким чином, загальна чисельність військовослужбовців, які братимуть участь у підготовці та проведенні параду військ з нагоди 17-ї річниці незалежності України, - понад 6 тис.

Слід зазначити, що попередній парад із залученням військової техніки у Києві відбувся у 2001 році.