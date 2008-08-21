Авіакатастрофа в Мадриді: посольство з'ясовує, чи були українці на борту

Посольство України в Іспанії з’ясовує, чи були українці серед пасажирів літака, що зазнав катастрофи в Мадриді.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, за повідомленням Посольства України в Королівстві Іспанія, згідно з останніми даними уряду Мадридської автономії, кількість загиблих внаслідок катастрофи літака авіакомпанії Spanair у мадридському міжнародному аеропорту „Барахас” зросла до 146 осіб. До лікарень Мадрида госпіталізовано 26 осіб. Остаточна кількість загиблих і поранених уточнюється.

За повідомленням компанії „Spanair”, списки пасажирів будуть оприлюднені сьогодні, 21 серпня ц.р.

Посольство України в Іспанії продовжує з’ясовувати обставини трагедії, а також, чи є серед постраждалих громадяни України.

Справа перебуває на контролі в Департаменті консульської служби МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, літак McDonnell Douglas MD-82 авіакомпанії Spanair 20 серпня зазнав аварії під час зльоту.

Як повідомляли ЗМІ, внаслідок катастрофи загинули 153 особи, врятуватися вдалося лише 19-и. На даний час відомо, що серед пасажирів літака були громадяни Великої Британії та Німеччини.