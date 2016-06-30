Учасники АТО заявляють, що їм виділили земельні ділянки в важкодоступній місцевості

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила голова громадської організації “Соціальний захист населення і учасників АТО” Леся Турашвілі, виступаючи сьогодні на сесії міської ради, після того, як її провели до сесійної зали.

Вона заявила, що місце розташування земельних ділянок, які виділяються учасникам АТО - мешканцям Львова, не придатне для швидкого будівництва житла.

Від імені учасників АТО Турашвілі звернулася до депутатів та мера Львова Андрія Садового з проханням вирішити питання щодо будівництва та виділення житла учасникам АТО.

За її словами, оскільки місто Львів немає землі для виділення ділянок, між Львівською ОДА та Львівською міськрадою було досягнуто домовленість, що облдержадміністрація візьме на себе зобов'язання забезпечити земельними ділянками учасників АТО — львів'ян. Однак, за словами керівника громадської організації, ті ділянки, які виділялися, знаходяться далеко від сіл, у заболочених місцях, біля цвинтарів і забезпечення комунікації до них. Відповідно, щоб використати їх для індивідуального будівництва - це коштуватиме значних грошей і займе кілька років.

“Крім того, у багатьох учасників АТО немає таких коштів на індивідуальне будівництво. Тому звертаємося до депутатів, щоб розглянули питання про спорудження багатоквартирних будинків для учасників АТО, можливо, на тих ділянках, які будуть виділятися під індивідуальне будівництво. Оскільки, на даний час ділянки, які виділяються у віддалених районах області, є у важкодоступній місцевості і без комунікацій поблизу”, - зазначила Турашвілі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Львові активісти—учасники АТО влаштували штовханину з працівниками муніципальної поліції, намагаючись пройти до сесійної зали, де проходить засідання міськради. Їх не пропускали, оскільки від сьогодні, згідно з новим регламентом міськради, щоб пройти на засідання, вони мали зареєструватися напередодні. Було досягнуто домовленості, що депутати міськради проведуть на сесію голову громадської організації “Соціальний захист населення і учасників АТО” Лесю Турашвілі і нададуть їй слово.