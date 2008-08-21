Центр Києва знову паралізує - ГАІ просить водіїв пропускати танки

У зв`язку з проведенням генеральної репетиції військового параду 21 серпня і, можливо, 22-го (резервний день її проведення) з 16.30 до 23.00 буде обмежено рух транспорту у центрі столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, це пов’язано з пересуванням до місця проведення параду з частин дислокації військової техніки за маршрутом: вулиці Рибалко - Чорновола - проспект Перемоги - вулиці Старовокзальна - Жилянська - Червоноармійська - площа Льва Толстого - Бесарабська площа - Хрещатик. При цьому головну вулицю столиці на цей час закриють для руху транспорту. Такі ж обмеження, але з 7-ї до 12-ї години очікуються і в день проведення параду - 24 серпня.

Усі колони будуть супроводжуватися патрульними автомобілями ДАІ. Враховуючи те, що рух колон припадає на годину пік, ДАІ просить водіїв за можливістю заздалегідь вибирати інший маршрут руху. “Якщо ж це неможливо, то варто бути уважним, пропускати колони, а також дотримуватися правил паркування на вказаних вулицях”, - закликали в ДАІ.

Як повідомляв УНІАН, генеральна репетиція параду військ з нагоди 17-ї річниці Незалежності України розпочнеться на Хрещатику сьогодні о 20.00.