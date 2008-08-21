12-річний підліток обікрав церкву на Тернопільщині

У Тернопільській області 12-річний хлопець обікрав церкву в Бучацькому районі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, неповнолітній уночі розбив вікно і заліз до храму. Там зі скарбнички для пожертвувань взяв більш як 100 грн. Хлопця вже раніше неодноразово затримували за дрібні крадіжки.

Окрім нього, в Бучацькому районі затримали 15-річного хлопця, який вночі розбив вікно, відігнув металеві грати та проник у сільський магазин. Неповнолітній злодій виніс 400 грн. та майже 20 карток поповнення телефонного рахунку номіналом 25 грн.