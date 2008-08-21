Внутрішні війська залишають Крим

Сьогодні 430 військовослужбовців внутрішніх військ України відбули до місць дислокації з Криму, де з червня надавали допомогу органам внутрішніх справ в охороні громадського порядку.

Як повідомили УНІАН у групі зі зв`язків із громадськістю і ЗМІ Кримського територіального командування Внутрішніх військ МВС України, протягом двох місяців в шістьох районах Криму (Ялтинському, Євпаторійському, Алуштинському, Сакському, Чорноморському, Роздольненському) військовослужбовці внутрішніх військ у складі самостійних і спільних із співробітниками міліції нарядів несли службу з охорони громадського порядку, в результаті чого в цих місцях оперативна обстановка стабілізувалася.

Так, за даними інформаційного центру Головного управління МВС України АРК, за цей період кількість скоєних злочинів, порівняно з аналогічним періодом 2007 року, скоротилася на 13%. Зокрема, за час роботи військовослужбовцями була забезпечена охорона громадського порядку при проведенні 58 масових заходів. Крім того, за підозрою в здійсненні злочинів і «за гарячими слідами» було затримано 215 чоловік. За адміністративні правопорушення до територіальних органів внутрішніх справ бійцями внутрішніх військ були доставлені 815 чоловік.

У правопорушників було вилучено: одна одиниця вогнепальної зброї, 11 одиниць холодної зброї, 16 боєприпасів, потерпілим повернено майно на суму понад 105 тис. грн.