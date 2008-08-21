Сомалійські пірати захопили третє за день судно

Біля узбережжя Сомалі озброєні пірати захопили третє за сьогоднішній день судно. Як повідомили представники влади країни, судно належить Німеччині. Інцидент стався в середині дня в Аденській затоці, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Associated Press.

Доля команди судна поки що не відома.

Раніше сьогодні пірати захопили японське та іранське судна. Спочатку пірати "довго стріляли" по іранському суховантажнику, потім вдерлися на борт. Менше ніж за годину неподалік того ж місця піратами був захоплений японський танкер з 19 членами екіпажу. Міжнародні військово-морські сили у складі кораблів США, Франції, Німеччини, Пакистану, Великобританії й Канади "вживають належні заходи" для звільнення судів, повідомили в Міжнародному морському бюро.

На два дні раніше піратами було захоплене малайзійське судно MT Bunga Melati Dua, яке перевозило пальмове масло з о.Суматра до нідерландського порту Роттердам.

Всього на даний момент в Аденській затоці залишається 7 суден, захоплених піратами.