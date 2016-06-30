Діти загиблих на Грибовицькому сміттєзвалищі рятувальників отримуватимуть 4 тисячі щомісяця

За відповідну ухвалу проголосував 41 депутат, повідомляє ZIK.

Зазначається, що ухвалою передбачено виплату щомісячної адресної соціальної виплати у розмірі 4 000 грн на кожну дитину загиблого до досягнення повноліття або, у разі продовження навчання, до 23 років.

Читайте такожМешканці львівської вулиці Героїв Крут скаржаться на "сміттєві барикади"

Для отримання соціальної виплати законний представник дітей повинен подати до управління соціального захисту ЛМР такі документи: заяву на отримання соціальної виплати, копію паспорта, копію ідентифікаційного номера (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), номер рахунку у банківській установі, на який будуть здійснюватися соціальні виплати, копію свідоцтва (свідоцтв) про народження дитини (дітей), копію свідоцтва про смерть загиблого, довідку про навчання дитини (дітей) після виповнення дитині (дітям) вісімнадцятирічного віку.

Виплата стипендії здійснюватиметься у безготівковій формі щомісяця через перерахування коштів на особові рахунки заявників, відкриті в установах уповноважених банків.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня на Грибовицькому сміттєзвалищі спалахнула масштабна пожежа. Після завершення гасіння під час збору пожежно-технічного обладнання стався зсув сміття, під який потрапили троє рятувальників і еколог львівського комунального підприємства "Збиранка". 31 травня трьох рятувальників знайшли мертвими. Тіло комунальника досі не знайшли.

Після цього у Львівській області виникла інша проблема - з вивозом сміття. Спочатку його вивозили до Житомира, але місто не витримало таких навантажень. Однак Київ зголосився допомогти у розв’язанні проблеми із сміттям у Львові.