Ющенко присвоїв звання генерала головному військовому розвіднику

Головний військовий розвідник України Віктор ГВОЗДЬ отримав звання генерала.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління розвідки Міністерства оборони, Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом № 732/2008 від 20 серпня присвоїв звання “генерал-майор” начальнику Головного управління розвідки Міноборони В.ГВОЗДЮ.

Довідка УНІАН. В.ГВОЗДЬ у 1981 році закінчив Київське вище загальновійськове командне училище ім. М.Фрунзе за спеціальністю “тактична розвідка”. Проходив службу на командних і штабних посадах у військових частинах розвідки. Брав участь у миротворчих операції у колишній Югославії.

З 1996 по 1999 роки обіймав посаду аташе з питань оброни при Посольстві України у Хорватії та Боснії і Герцеговині. У 2000-2003 роках був представником Міноборони України при ООН.

В.ГВОЗДЬ також обіймав керівні посади в СБУ, Службі внутрішньої розвідки та Секретаріаті Президента України. З січня 2008 року – начальник ГУР Міноборони України.