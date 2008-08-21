Тернопільщина готова прийняти дітей з Грузії

Тернопільська область готова прийняти на відпочинок дітей із постраждалих від бомбардувань районів Грузії.

Як повідомили кореспонденту в прес-службі обласної державної адміністрації, відповідну пропозицію надіслав листом керівництву регіону Шіда-Картлі голова ОДА Юрій ЧИЖМАРЬ.

Наразі, за даними прес-служби, мова йде про 100 дітей.

Ю.ЧИЖМАРЬ також вказав у листі про готовність відрядити з області інженерів-будівельників для відновлення постраждалого міста Горі. “Водночас розглянемо інші Ваші пропозиції щодо надання необхідної гуманітарної допомоги”, - йдеться у листі голови облдержадміністрації.