Чи здатна Україна відстояти свою незалежність (опитування)

Більшість українців вірять, що Україна здатна відстояти свою незалежність і територіальну цілісність. Чинниками, які можуть цьому завадити, найчастіше називають непрофесіоналізм влади і роз`єднаність політичної еліти.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного експертами центру «Тейлор Нельсон Софрез Україна» за ініціативою тижневика «Дзеркало тижня».

38,8% опитаних однозначно впевнені, що Україна здатна відстояти незалежність і цілісність. Так вважають і респонденти віком 18-19 років (40,7%) і ті, кому 60 років і більше (43,6%). 19,8% розділяють подібний оптимістичний прогноз із зауваженнями. У сумі - 58,6%.

Разом з тим, п`ята частина опитаних (20,4%) рішуче переконані, що захистити свою політичну самостійність Україна не зможе (серед жителів півдня України переконаних у цьому ще більше - 27,7%). 15,1% не такі категоричні, але в здатності України захистити себе сумніваються. Разом - більш третини населення (35,5%).

Разом з тим, на питання, що може завадити Україні відстояти свою незалежність і цілісність, лише 8% респондентів відповіли «Нічого не завадить». Абсолютних оптимістів більше серед молоді до 20 років (17%) і жителів західних областей (12,8%).

20,3% опитаних бачать загрозу в роз`єднаності суспільства (21,4% на сході й лише 16,7% - в Києві). У боєготовності армії не впевнені 22,5% (зокрема 30,3% - на заході й лише 16,4% на півдні).

Основними чинниками, які можуть завадити Україні відстояти свою незалежність і цілісність, названі роз`єднаність політичної еліти (41,8%) і непрофесіоналізм влади (45,8%). При цьому серед прихильників першої точки зору жителів півдня найменше, а серед прихильників другої - найбільше.

В ході соціологічного дослідження, проведеного 19-22 серпня за допомогою телефонного опитування, проінтерв`ювали 1200 респондентів віком від 18 років, які проживають в містах з населенням понад 20 тисячі. Рівень похибки не перевищує 3%.