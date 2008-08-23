Під Харковом відкрили пам’ятник Герою Радянського Союзу

16:13, 23 серпня 2008
Суспільство
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Звання присвоєно Президією ВР СРСР

У селищі Високе під Харковом відкрито пам’ятник Герою Радянського Союзу Андрію Ощєпкову.

Як передає кореспондент УНІАН, на мітингу, що відбувся з цієї нагоди, виступили керівники Харківського сільського району, ветерани і племінниця А.Ощєпкова Галина МАКСИМОВА, яка приїхала з Алтаю.

*** А.Ощєпков народився у 1922 році на Алтаї, був командиром відділення мотострілкового батальйону 10-ї гвардійської механізованої бригади 5-го гвардійського механізованого корпусу 5-ї гвардійської танкової армії Степового фронту, гвардії старший сержант.

24 серпня 1943 року з групою розвідників у тилу німецької армії біля села Буди (Харківський район) в бою одержав поранення, кинувся на амбразуру дзоту і загинув. Похований у братській могилі в селі Коротич (Харківський район).

Указом Президії Верховної Ради СРСР від 10 березня 1944 року А.Ощєпкову посмертно було присвоєно звання Героя Радянського Союзу.

 

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