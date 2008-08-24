Урожай пшениці вдвічі вищий, ніж торік

Валовий збір зерна нинішнього року становитиме більш як 48,5 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні, виступаючи на нараді з питань подальшого вдосконалення функціонування ринку зерна в Києві, міністр аграрної політики України Юрій МЕЛЬНИК.

За його словами, згідно з розрахунками Мінагрополітики, цього року виробництво зерна становитиме більш як 48,7 млн. тонн. Перехідні запаси – 5,6 млн. тонн.

За даними Ю.МЕЛЬНИКА, внутрішнє споживання зерна в Україні становить 26,4 млн. тонн, з них на продовольчі потреби – 6,6 млн. тонн, зокрема 5,3 млн. тонн - пшениці. На формування посівного фонду передбачено 2,9 млн. тонн, а на потреби тваринництва – 14,7 млн. тонн.

За інформацією Мінагрополітики, кінцеві перехідні запаси зерна становитимуть 5,5 млн. тонн.

Ю.МЕЛЬНИК додав, що на сьогодні в регіонах України практично завершується збір ранніх зернових і намолочено більш як 43 млн. тонн зерна, зокрема 27 млн. тонн – пшениці, що вдвічі більше від показника 2007 року.

Крім того, за словами міністра, цього року вдвічі більше намолотить ячменю, жита і гороху.