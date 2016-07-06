У Луганській області суд засудив бойовика до 14 місяців в'язниці

13:12, 06 липня 2016
Суспільство
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Кремінський районний суд Луганської області вчора, 5 липня, засудив до року і двох місяців позбавлення волі жителя Луганської області за участь в діяльності незаконних збройних формувань (ч. 2 ст. 260 КК України).

Засуджений чергував на блокпості бойовиків / Фото УНІАН

Як сказано в повідомленні прес-служби Луганської обласної прокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що в квітні 2014 року житель Попаснянського району області добровільно увійшов до складу не передбаченого законом воєнізованого формування, що діє на території міста Кіровська, і брав активну участь в його діяльності.

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Так, упродовж квітня-липня 2014 року, перебуваючи на одному з блокпостів міста, обвинувачений виконував функції щодо дотримання контрольно-пропускного режиму, перевірки транспортних засобів і документів осіб, які перетинали зазначений блокпост.

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