У Луганській області суд засудив бойовика до 14 місяців в'язниці

Як сказано в повідомленні прес-служби Луганської обласної прокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що в квітні 2014 року житель Попаснянського району області добровільно увійшов до складу не передбаченого законом воєнізованого формування, що діє на території міста Кіровська, і брав активну участь в його діяльності.

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Так, упродовж квітня-липня 2014 року, перебуваючи на одному з блокпостів міста, обвинувачений виконував функції щодо дотримання контрольно-пропускного режиму, перевірки транспортних засобів і документів осіб, які перетинали зазначений блокпост.