У Луганській області суд засудив бойовика до 14 місяців в'язниці
13:12, 06 липня 2016Суспільство
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Кремінський районний суд Луганської області вчора, 5 липня, засудив до року і двох місяців позбавлення волі жителя Луганської області за участь в діяльності незаконних збройних формувань (ч. 2 ст. 260 КК України).
Засуджений чергував на блокпості бойовиків / Фото УНІАН
Як сказано в повідомленні прес-служби Луганської обласної прокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що в квітні 2014 року житель Попаснянського району області добровільно увійшов до складу не передбаченого законом воєнізованого формування, що діє на території міста Кіровська, і брав активну участь в його діяльності.
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Так, упродовж квітня-липня 2014 року, перебуваючи на одному з блокпостів міста, обвинувачений виконував функції щодо дотримання контрольно-пропускного режиму, перевірки транспортних засобів і документів осіб, які перетинали зазначений блокпост.
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