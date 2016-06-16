В Лисичанську чергового бойовика засудили до 2 років

Про це повідомляє прокуратура Луганщини.

Установлено, що у травні 2014 року обвинувачений добровільно увійшов до складу не передбаченого законом воєнізованого формування, яке діяло на території Лисичанська, та брав активну участь у його діяльності.

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Так, протягом травня-червня 2014 року, знаходячись на одному з блокпостів міста, він виконував функції щодо дотримання контрольно-пропускного режиму, перевірки транспортних засобів та документів осіб, які перетинали вказаний блокпост.

Чоловіка визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 260 КК України та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 2 роки.