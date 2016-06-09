Вступ до НАТО підтримують майже 44% українців - опитування
Вступ України до НАТО підтримують 43,9% громадян, не підтримують - 38%.
Про це свідчать дані опитування, проведеного з 20 травня по 2 червня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), що були оприлюднені сьогодні на прес-конференції в УНІАН.
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Разом з тим 18,1% респондентів не змогли відповісти на запитання, чи схвалюють вони вступ України до Північноатлантичного альянсу.
Водночас, за даними опитування, 46,2% опитаних вважають, що Україна має інтегруватися до Європейського Союзу, 11,6% респондентів виступають за вступ України до Митного союзу з Росією, Білоруссю і Казахстаном.
32,1% респондентів підтримали варіант неприєднання України ані до ЄС, ані до Митного союзу.
Загалом методом особистого інтерв'ю було опитано 2043 респонденти у 110 населених пунктах, крім тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму.
Статистична похибка вибірки не перевищує: 3,3% для показників, близьких до 50%, 2,8% - для показників, близьких до 25%, 2% - для показників, близьких до 10%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.