СБУ затримала терориста з угруповання "Восток" з татуйованою на грудях свастикою (відео)

Як повідомляє прес-центр СБУ, зловмисник приєднався до терористів у травні 2014 року.

Він брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції, а також чергував зі зброєю на блокпостах бойовиків у районі Донецька та Макіївки.

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Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.260 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі заходи.