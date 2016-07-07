СБУ затримала терориста з угруповання "Восток" з татуйованою на грудях свастикою (відео)
10:01, 07 липня 2016Суспільство
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Члена терористичного угруповання «Восток» затримали в Мар’їнському районі Донецької області співробітники Служби безпеки України.
СБУ затримала бойовика "Востоку" / youtube.com
Як повідомляє прес-центр СБУ, зловмисник приєднався до терористів у травні 2014 року.
Він брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції, а також чергував зі зброєю на блокпостах бойовиків у районі Донецька та Макіївки.
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Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.260 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі заходи.
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