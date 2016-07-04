Колишнього міліціонера засудили до семи років в'язниці за участь в нападах "ДНР"

"Завершено судовий розгляд кримінальної справи за обвинуваченням колишнього співробітника міліції у скоєнні розбійних нападів на громадян у складі незаконних збройних формувань (ч. 4 ст. 260 КК України). Йому призначено покарання у вигляді семи років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні прокуратури Запорізької області, яка проводила досудове розслідування.

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Встановлено, що колишній міліціонер примкнув до терористів влітку 2014 року.

"У складі незаконного збройного формування протягом липня 2014 року, під час окупації Дружківки, він нападав зі зброєю на громадян з метою заволодіння їх майном", - наголошується в повідомленні.