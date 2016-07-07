На Львівщині легковик в’їхав у будівлю поліклініки, загинуло троє осіб

У райцентрі Золочів Львівської області легковий автомобіль BYD в’їхав у будівлю поліклініки, на місці події загинули троє осіб.

Читайте такожРезонансна ДТП за участю п'яного чиновника "Укрзалізниці": суд відпустив Федорка під особисті зобов'язання

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Головного управління ДСНС у Львівській області, 7 липня о 05:44 на телефон «101» надійшло повідомлення, що у місті Золочів по вулиці Романа Шухевича, 17 водій легкового автомобіля BYD врізався у будівлю жіночої консультації. Внаслідок ДТП три особи загинули на місці події: водій та два пасажири легковика.

Для надання допомоги на місце події залучались рятувальники, які за допомогою механізованого інструменту провели роботи по деблокуванню тіл загиблих з автомобіля.

Читайте такожУ Києві автомобіль посольства Росії потрапив у ДТП (фото)

Як уточнила у коментарі УНІАН керівник прес-служби Головного управління Національної поліції у Львівській області Світлана Добровольська, за кермом автомобіля BYD, який рухався на великій швидкості, перебував 28-річний житель міста Павлоград Дніпропетровської області. Іномарка врізалася у будівлю Золочівської поліклініки, в якій знаходяться відділення жіночої та дитячої консультацій, внаслідок чого на місці події від отриманих травм загинули водій та двоє пасажирів іномарки – 16-річний юнак та 17-річна дівчина, жителі Золочівського району Львівщини.

При цьому в поліції не підтвердили інформацію про те, що загибла нібито була вагітна, про що раніше повідомляло управління ДСНС у Львівській області.

«Родичі загиблої 17-річної дівчини не підтверджують інформацію про те, що вона була вагітна. На даний час проводиться судово-медична експертиза», - зазначила Добровольська.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху що спричинило загибель кількох осіб, - карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років).

Всі обставини події встановлюються. Розпочато досудове розслідування.