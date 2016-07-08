У Дніпрі Фестивалю рівності відмовили у приміщенні через тему ЛГБТ

За даними однієї з організаторів Ганни Мягких, після появи в інтернеті анонсів фестивалю з гучними заголовками про людей нетрадиційної сексуальної орієнтації дирекція центральної міської бібліотеки скасувала попередні домовленості щодо надання приміщення, передає Радіо Свобода.

За словами організатора, на фестивалі мало йтися про різні групи населення, проблеми яких залишаються у тіні, на нього були запрошені представники цих груп – люди з обмеженими фізичними можливостями, переселенці, представники національних меншин, жінки-учасниці АТО, представники ЛГБТ-спільноти й інші. Як зазначили організатори фестивалю, захід хотіли провести в бібліотеці, бо це одне з небагатьох місць, куди мають доступ люди з обмеженою мобільністю.

В адміністрації центральної міської бібліотеки виданню підтвердили, що відмовили в приміщенні організаторам фестивалю. Там також зазначили, що через гучні публікації в інтернет-ЗМІ побоювались провокацій і не могли гарантувати безпеку свого персоналу і читачів у разі проведення такого заходу.

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«В інтернеті з’явилось повідомлення про те, що в Дніпрі пройде гей-парад, це з’явилось 5 числа. Ми зв’язались з організаторами й сказали: знаєте, ми не можемо піддавати ризику бібліотеку і її читачів, якщо поширюється така інформація. У нас завжди відбувається багато заходів, але тут жінки – учасниці АТО, переселенці, люди з обмеженою мобільністю, жінки, що зазнають насилля, відійшли б на другий план, а оце (ЛГБТ – Ред.) вийшло б на перший план. Для нас це небезпечно, це бібліотека, а не місце, де можуть відбуватись «бойові дії», у нас нема можливості захищати бібліотеку, тому ми відмовили. Ви ж пам’ятаєте, що було у Львові і як у Києві охороняли гей-марш… З метою безпеки читачів бібліотеки», – сказала у коментарі виданню заступник директора бібліотеки Наталія Шелест.

В адміністрації бібліотеки також повідомили, що попередили організаторів фестивалю щодо приміщення за 10 днів до дати проведення.

Фестиваль рівності, за даними організаторів, у Дніпрі мав відбутися 16 липня.