На Кіровоградщині перепоховали опізнаного за ДНК військового, що загинув під Дебальцевим у 2014 (фото)

Як повідомляє Новгородківська райдержадміністрація, близько 300 людей прийшли провести бійця в останню путь.

Серед них - друзі, однокласники, рідні, бойові побратими, керівники району та села.

Військовий був мобілізований у жовтні 2014 року, того ж року загинув під Дебальцевим. Його було поховано у Луганській області як невідомого солдата.

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Ідентифікували бійця завдяки ДНК-експертизі. Кошти на перевезення та поховання зібрала громада села Митрофанівка.

Рогожкіна поховали на сільському кладовищі. У нього залишилася мати.

Вадим Рогожкін народився 10 січня 1988 року в Миколаєві. У 2001 році його родина переїхала в Митрофанівку до бабусі. Батьки хлопця розлучилися. Навчався він у місцевій школі, закінчив Олександрійське профтехучилище за спеціальністю будівельник. Після навчання служив в ЗСУ, згодом працював будівельником. У жовтні 2014 році був мобілізований, служив у 2-й танковій роті 24-ї окремої механізованої бригади, загинув під Дебальцевим Донецької області.