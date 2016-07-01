У Львові тисячі людей прийшли попрощатися з оперним співаком Василем Сліпаком, який загинув у зоні АТО

Як передає кореспондент УНІАН, родичі, бойові побратими, митці, вихованці львівської хорової капели «Дударик», а також городяни зібралися біля Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла де проходило відспівування співака.

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Після завершення відспівування, домовину з тілом винесли з храму під загальні оплески присутніх і скандування «Герої не вмирають!». Під народну пісню на слова Тараса Шевченка у виконанні хорової капели «Дударик» «Реве та стогне Дніпр широкий» похоронна процесія з червоно-чорними стягами і державними прапорами України, вирушила центром міста до Личаківського цвинтаря. Близько півтори тисячі шанувальників таланту співака долучилися до пішої похоронної процесії. Депутати Львівської міської ради зробили перерву в засіданні сесії і разом із городянами утворили встелений квітами живий коридор на площі біля міської Ратуші щоб віддати шану добровольцю.

Поховали Сліпака на полі почесних поховань Личаківського цвинтаря Львова з військовими почестями - під звуки військового оркестру та залпи пострілів. Було виконано Державний Гімн України, а потім присутні оплесками провели співака.

Довідка УНІАН. Василь Сліпак - вихованець Львівської хорової капели «Дударик». Закінчив Львівську консерваторію. Після завершення навчання у Львові працював у Паризькій опері. Впродовж 20 років жив у Франції. Два роки тому пішов добровольцем на Донбас, де воював у складі 7-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу.

Сліпак загинув вранці 29 червня поблизу сел. Луганське Бахмутського району Донецької області.