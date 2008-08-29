Кабмін затвердив положення про житлово-комунальну інспекцію

Кабінет Міністрів затвердив положення про Державну житлово-комунальну інспекцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр з питань житлово-комунального господарства України Олексій КУЧЕРЕНКО.

«Вчора на уряді було затверджено положення про цю інспекцію. Воно дає нам змогу в межах чинного законодавства залучатися практично до будь-якого процесу, коли порушуються права споживача, коли наші люди стикаються з неякісними, невчасними, завищеними за ціною тощо (житлово-комунальними послугами - УНІАН) видами порушень своїх прав як споживачів», - сказав міністр.

За словами О.КУЧЕРЕНКА, цього року планується доповнити нормативну базу, створити територіальні представництва інспекції, а з 2009 року почнуть працювати 322 штатні одиниці.

Кажучи про джерела фінансування інспекції, міністр уточнив: «Саме економія бюджетних коштів, які сьогодні неефективно використовують через субвенції, одна сота частина цих коштів повинна піти на інспекцію».

Як повідомляв УНІАН, 4 червня Кабінет Міністрів схвалив створення Державної житлово-комунальної інспекції.

17 липня О.КУЧЕРЕНКО представив начальника житлово-комунальної інспекції, свого першого заступника Олександра МАЗУРЧАКА.