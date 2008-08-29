Девід Духовни пройде курс лікування від сексуальної залежності

Американський актор Девід Духовни (David Duchovny) ліг в реабілітаційну клініку, щоб пройти курс лікування від сексуальної залежності, повідомляє агентство Reuters.

У поширеному у четвер зверненні 48-річний актор заявив, що рішення почати лікування він прийняв добровільно. "Я прошу всіх виявити повагу до мого особистого життя і особистого життя моїх дружини і дітей, поки ми всі разом намагаємося справитися з цією проблемою", - йдеться у зверненні.

Девід Духовни придбав популярність після ролі агента Малдера в телесеріалі "Секретні матеріали". В даний час він зайнятий в серіалі "Californication", де грає роль письменника-плейбоя, за яку в 2007 році він одержав "Золотий глобус".

Сексуальна залежність (sexual addiction) – одна з назв виду психічного розладу, симптомами якого вважаються схильність до розпусної поведінки, випадкових зв`язків, вуайеризму і інших зловживань на сексуальному грунті. У наукових медичних колах сексуальна залежність не визнається хворобою, оскільки багато учених вважають її вигадкою.

Лента.ру