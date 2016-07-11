В автомобіль матері колишнього політв'язня Афанасьєва кинули камінь

Про це Афанасьєв повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Мати їхала Києвом з кримськими номерами і отримала каменем посеред дня у бокове вікно. Я розумію, якби таке зробили щодо неї в Криму, але тут. Камінь влетів праворуч, де сиділа моя бабуся, яку засипало склом", - написав Афанасьєв.

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Нагадаємо, Геннадій Афанасьєв повернувся в Україну з російського висновки 14 червня. Його разом з Юрієм Солошенком обміняли на одеситів – представників ЗМІ - Олену Глищинскую і Віталія Діденка, яких звинувачували в сепаратизмі.

Вони були серед організаторів і активних учасників так званої «Народної ради Бессарабії». В Росії 26-річному Афанасьєву інкримінували створення на території Криму терористичної групи, його засудили до 2015 року до семи років ув'язнення.