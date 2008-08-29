Укрспецекспорт розповів, куди йшли боєприпаси із 61-го арсеналу

Ніяких боєприпасів для потреб Грузії із 61-го арсеналу Південного оперативного командування ЗС України, який дислокується поблизу м. Лозова у Харківській області, не вивозилося.

Про це заявив генеральний директор державної компанії Укрспецекспорт Сергій БОНДАРЧУК сьогодні на прес-конференції в УНІАН, коментуючи заяви деяких політичних сил, котрі пов’язують причини пожежі на арсеналі з постачанням із цієї військової частини боєприпасів для Грузії.

Разом з тим, С.БОНДАРЧУК підтвердив, що напередодні надзвичайної ситуації боєприпаси з території арсеналу таки вивозилися, але для відправлення в Чад, відповідно до наявних контрактів з цією країною.

“Ми забирали боєприпаси, щоб відправити їх нашим партнерам з Чаду. Це відбувалося протягом останніх днів. Що стосується Грузії, то з цього арсеналу боєприпаси для цій країни не поставлялися”, - сказав генеральний директор Укрспецекспорту.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня на 61-му арсеналі Південного ОК ЗС України сталася пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.

Сьогодні на сайті Компартії було розміщено заяву лідера комуністів Петра СИМОНЕНКА, в якій він пов’язує пожежу на арсеналі зі звинуваченнями України у поставках зброї.

За словами лідера КПУ, “чергова пожежа на складі боєприпасів, тепер вже у Харківський області, знов якимось “дивним чином” збіглася у часі із звинуваченнями В.ЮЩЕНКА та його оточення у незаконних поставках військової техніки, зброї та боєприпасів, а також підготовкою до створення спеціальної слідчої комісії Верховної Ради України з цього питання та фінансової перевірки всіх структур, які причетні до торгівлі зброєю”. П.СИМОНЕНКО вважає, що пожежею на військових складах намагалися замести сліди, «як це робилось і раніше на військових складах в Новобогданівці та Олександрівці, коли готувалися масштабні перевірки за фактами незаконної торгівлі зброєю, в тому числі і до тієї ж Грузії».