Україна і Росія заморозили плани спільної модернізації ЗРК

Україна і РФ заморозили плани створення спільного підприємства (СП), призначеного для модернізації українських зенітно-ракетних комплексів (ЗРК). Про це, як пише РосБізнесКонсалтинг, повідомив журналістам інформований співрозмовник в українських оборонних колах. За його словами, Росія взяла курс на згортання співпраці з Україною щодо цього напрямку, що втілилося в труднощах при закупівлі, російських комплектувальних. "Після подій у Грузії така політика тільки посилиться", - вважає експерт.

Як повідомлялося, в лютому 2007 р. компанія "Укрспецекспорт" повідомила про плани створення СП з модернізації ЗРК української армії та продовження їх ресурсу. З українського боку співзасновником компанії виступала фірма "Укроборонсервіс". Усі документи Україною були підготовлені і затверджені урядом, після чого передані до "Рособоронекспорту".

За планами, 51% в СП контролювала б українська сторона, 49% - російська.

2005 р. "Укроборонсервіс" провів ремонт і модернізацію дивізіону ЗРК С-300 української армії спільно з російськими фахівцями. Україна, уточнює РБК, може модернізувати ЗРК тільки із залученням російських розробників цього озброєння.