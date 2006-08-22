Російські контрабандисти везли в Україну 500 одиниць зброї і тонну ікри

Сумські прикордонники спільно зі співробітниками СБУ затримали на державному кордоні три автомобілі «УАЗ», зареєстровані у Росії, у яких намагалися незаконно ввезти в Україну 229 пневматичних рушниць, 270 пневматичних пістолетів, понад 212,7 тисяч куль до пневматичної зброї, 40 наручників та 1 тонну 200 кілограмів червоної ікри.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, з оперативних джерел прикордонники отримали інформацію про підготовку незаконного переміщення через кордон зброї та морепродуктів.

Про можливе порушення було поінформовано керівництво прикордонної застави «Свеса» Сумського загону, на ділянці якої мали рухатися контрабандисти.

На вказаному напрямку між російським селом Хінель та українським Дем’янівка були виставлені замасковані спільні зі співробітниками СБУ наряди. Один з нарядів перепинив за 800 метрів від лінії державного кордону автомобіль «УАЗ», який незаконно в’їхав на територію України. Під час перевірки виявилось, що в цій машині громадянин РФ віз 229 пневматичних гвинтівок «Іж» та 50 ременів до них. Позаду цього транспортного засобу рухалися ще два автомобілі «УАЗ», які теж незаконно перетнули кордон в Україну. Водії цих машин, помітивши затримання авангардного «УАЗа», покинули свій транспорт та вантаж і втекли на територію Росії. Як з’ясувалося, вони везли 1200 кг червоної ікри, 270 пневматичних пістолетів, 212 тисяч 750 кульок до пневматичної зброї та 40 наручників.

Проводяться заходи з пошуку контрабандистів-втікачів. Матеріали по цьому затриманню передані в СБУ.