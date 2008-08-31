Іран: ціна нафти не повинна cпуститися нижче 100 доларів за баррель

Мінімальна прийнятна ціна "чорного золота" - 100 дол./бар., заявив міністр нафти Ірану Голямхоссейна Нозарі. За його словами, наближення холодного сезону не дозволить ціні на нафту cпуститися нижче за цю позначку, передає Reuters.

Кажучи про те, чи буде Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) розглядати на своєму вересневому засіданні питання зміни квот, Г.Нозарі зазначив, що все залежатиме від ціни на нафту.

За даними міністра, в серпні 2008 р. в Ірані видобувалося близько 4,235 млн. барелів нафти за день, що лише на 5 тисяч більше, ніж у червні ц.р.

Іран - другий за величиною виробник нафти, що входить до ОПЕК.

З липня 2008 р., нагадує РосБізнесКонсалтинг, ціна на нафту впала на світових майданчиках з рекордних 147 дол./бар. до 115 дол./бар.