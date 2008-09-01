У Києві інспектор ДПІ нагріла державу на мільйон

У Києві за матеріалами співробітників Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю порушено кримінальну справу за ознаками складу злочинів, передбачених ч.3 ст.364 і ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем та службове підроблення), стосовно державного податкового ревізора-інспектора ДПІ у Голосіївському районі.

Як повідомили УНІАН у ДЗГ МВС України, зловмисниця в 2004 році не забезпечила проведення належної оцінки конфіскованого майна, що в подальшому було реалізоване за заниженими цінами. Внаслідок цього державі завдано збитки на суму понад один мільйон гривень.