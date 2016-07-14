У Києві пройшла акція до дня народження Олега Сенцова (фоторепортаж)

Крім того, як повідомляє кореспондент УНІАН, пройшов автопробіг на підтримку Сенцова, який стартував з Європейської площі.

Під час акції волонтери збирали підписи на підтримку української політв'язня.

Зазначимо, також акції взяла участь народний депутат Надія Савченко, яка сама нещодавно повернулась з російського полону, сестра Сенцова Наталія Каплан і режисер Дмитро Томашпольський.

Читайте такожУ Києві невідомі закидали представництво "Росспівробітництва" фаєрами та димовими шашками

Як повідомляв УНІАН, українського режисера Олега Сенцова й трьох інших проукраїнських активістів співробітники ФСБ затримали в окупованому Криму навесні 2014 року. Їх етапували до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові.

25 серпня 2015 року суд у Ростові-на-Дону виніс вирок Сенцову, засудивши його до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму.