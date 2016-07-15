У Дніпрі за зловживання службовим становищем заарештовано посадовця податкової інспекції

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області, прокуратура повідомила їй про підозру в зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст.364 КК України). 14 липня рішенням суду чиновницю взято під варту з можливістю внести заставу в сумі 1,2 млн грн.

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Згідно з повідомленням, перебуваючи раніше на посаді в.о. начальника Дніпродзержинської об’єднаної державної податкової інспекції, зловмисниця дала вказівку своїм підлеглим не нараховувати одному з комунальних підприємств обов’язкові податки в розмірі 1,6 млн грн. Через такі дії податківців підприємство ухилилось від сплати податків до бюджету на вказану суму.

За результатами проведення комплексу слідчо-розшукових дій, у тому числі й негласних, було доведено вину посадовця у наданні злочинних вказівок.

Під час проведення обшуків за місцем проживання підозрюваної вилучено документи, які стосуються проведення податкової перевірки комунального підприємства.

Досудове розслідування триває.