У Дніпрі маршрутка зіткнулася з "Лексусом", в ДТП постраждали 12 осіб

13:38, 14 липня 2016
Суспільство
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У Дніпрі біля ТЦ "Материк" зіткнулись "Лексус" і маршрутка.

056.ua

За даними прес-служби Нацполіції, на пр. Гагаріна в результаті ДТП постраждали 12 пасажирів маршрутки, повідомляє 056.ua.

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У поліції зазначають, що, за попередніми даними, в аварії винен водій маршрутки.

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