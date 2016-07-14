У Дніпрі маршрутка зіткнулася з "Лексусом", в ДТП постраждали 12 осіб

У Дніпрі біля ТЦ "Материк" зіткнулись "Лексус" і маршрутка.

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