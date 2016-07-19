На Харківщині 6 осіб госпіталізовано внаслідок зіткнення двох автівок

Про це повідомляє Головне управління поліції в Харківській області.

Повідомлення про те, що в селі Коробочкине зіткнулися автомобілі Daewoo Lanos та ВАЗ, надійшло до Чугуївського відділу поліції о 12:50.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група. Встановлено, що в автомобілі ВАЗ знаходились 28- та 53-річні чоловіки, в іншій автівці 64-річний чоловік, 57-річна жінка та дві 19-річні дівчини.

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Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

В результаті ДТП усі 6 осіб отримали тяжкі ушкодження й були направлені до місцевої лікарні.