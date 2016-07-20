Журналіст Ганапольський отримав українське громадянство
08:15, 20 липня 2016Суспільство
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Журналіст Матвій Ганапольський отримав громадянство України.
Ганапольський отримав українське громадянство / svoboda.org
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава Адміністрації президента Борис Ложкін.
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"У кінці робочого дня поспілкувався з Матвієм Ганапольським. Привітав його з отриманням українського паспорта. Обмінялися думками щодо розвитку українських ЗМІ", - написав Ложкін.
Матвій Ганапольський - російський та український журналіст, співпрацював з радіостанцією "Ехо Москви" з 1991 року.
Працював на Радіо "Вести", а також співпрацював з кримськотатарським каналом ATR і грузинським ПІК.
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