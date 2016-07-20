Машину із журналістом Шереметом підірвали вибуховим пристроєм - джерела УП
09:37, 20 липня 2016Суспільство
994 0
Машина головного редактора Олени Притули, внаслідок вибуху якої загинув журналіст Павло Шеремет, була підірвана вибуховим пристроєм.
Шеремет загинув внаслідок вибуху у машині / Фото УП
Про це повідомили співрозмовники в правоохоронних органах, передає "Українська правда".
"У машині однозначно спрацював вибуховий пристрій", - сказав співрозмовник у правоохоронних органах.
Читайте такожЗагибель журналіста Шеремета: очевидець вибуху показав фото з місця трагедії
"О 7:40 він від'їхав від будинку по Франка, 12, і доїхав до перехрестя. У цей момент під водійським сидінням від хлопка загорілася машина", - сказав співрозмовник.
Поки офіційних версій вибуху машині немає.
Як повідомляв УНІАН, у середу вранці в результаті вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Чоловік перебував в автомобілі керівника "Української правди" Олени Притули.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter