Королевська: цей закон полегшить життя дуже багатьом підприємствам

Розглянувши проект закону «Про внесення змін до деяких законів України з питань регулювання підприємницької діяльності», члени парламентського Комітету промислової та регуляторної політики і підприємництва рекомендували депутатам Верховної Ради України прийняти його за основу. Про це УНІАН повідомили в прес-службі комітету.

«Ухвалення цього закону полегшить життя дуже багатьом підприємствам: знизиться кількість перевірок, буде відкритий доступ до різних форм державної підтримки», – упевнена голова парламентського комітету Наталія КОРОЛЕВСЬКА (фракція БЮТ).

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, закон дає можливість істотно розширити коло малих і середніх підприємств, оскільки змінює критерії їх визначення. «Крім того, у підприємців з`явиться можливість упроваджувати високі технології, що дозволяють збільшити об`єм виробництва, а, відповідно, і зарплату», – повідомила Н.КОРОЛЕВСЬКА.