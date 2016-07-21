В Ізмаїлі 41 людина звернулася до лікарні після з'їденої шаурми

Про це повідомляє мер міста Андрій Абрамченко на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні в інфекційну лікарню Ізмаїла за лікарською допомогою з симптомами харчової токсикоінфекції та гострої кишкової інфекції звернулася 41 людина (в тому числі дев'ять дітей). Всі хворі їли шаурму у фастфуді на проспекті Суворова, 54, 18 липня в період з 12.00 до 23.00 і в першій половині дня 19 липня", - написав мер.

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За його словами, профільні фахівці та представники міської влади провели епідрозслідування випадків харчової токсикоінфекції та гострої кишкової інфекції. Виявилося, що вищевказане кафе працювало без відповідних документів.

"Підприємець неодноразово піддавався штрафу, а кафе опечатувалося. Але так як його відкривали, і кафе продовжувало працювати, влада Ізмаїла зверталася в прокуратуру. В ході розгляду було встановлено, що 18 липня у зазначений період було продано 80 порцій шаурми", – зазначив Абрамченко.

Мер закликав жителів міста, які могли купити шаурму в зазначеному закладі, негайно звернутися в лікарню.

Як повідомляв УНІАН, Україну накрила хвиля літніх отруєнь. Одне з найбільш масових - спалах кишкових отруєнь на Одещині. 16-26 червня в Ізмаїльську районну лікарню (Одеська область) з попереднім діагнозом «гострий гастроентероколіт» звернулися понад 720 осіб (з них понад 420 дітей) місцевих мешканців міста Ізмаїл, сіл Кидка і Матроска Ізмаїльського району.