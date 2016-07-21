Помічник генсека ООН: Нам регулярно повідомляють про неофіційні в'язниці СБУ на Донбасі

Про це Шимонович розповів в інтерв'ю журналу Новое время.

"ДНР/ЛНР встановили довільну систему правил, придушили будь-яке інакомислення і створили мережу місць позбавлення волі, в яких утримуються під вартою катують і піддають жорстокому поводженню. Так зване міністерство державної безпеки ДНР стало головним органом, відповідальним за проведення репресивних обшуків будинків, арештів і затримань. І, на жаль, у нас є задокументовані факти того, що подібне відбувається також на території, підконтрольній Україні", - стверджує Шимонович.

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"Ми не знаємо про всіх випадки, але регулярно отримуємо повідомлення про наявність неофіційних місць утримання під вартою в зоні конфлікту, в яких люди перебувають без зв'язку із зовнішнім світом і нерідко піддаються тортурам і жорстокому поводженню, що органи влади систематично заперечують. Більшість випадків, задокументованих протягом останніх місяців, відносяться до більш ранніх періодів конфлікту - 2014-му і початку 2015 року", - розповів помічник генсека ООН.

"Вони показують, що найчастіше такі порушення здійснювали члени добровольчих батальйонів (часто спільно зі Службою безпеки України), тоді як інформація, що відноситься до другої половині 2015-го і 2016 році, в основному говорить про залученні СБУ. СБУ, як і раніше, заперечує сам факт наявності неофіційних місць утримання під вартою, а також приховує інформацію про долю та місцезнаходження осіб, які зазнали насильницького зникнення", - каже Шимонович.

"Співробітники СБУ продовжують наполягати, що повідомлення про порушення, задокументованих нами, є "необґрунтованими інсинуаціями", за допомогою яких злочинці намагаються виставити себе жертвами. Станом на березень 2016-го нам відомі імена 15 чоловіків і однієї жінки, які містилися в будівлі СБУ в Харкові. 20 квітня співробітники секретаріату уповноваженого Верховної ради з прав людини провели інспекційний візит без попередження і не виявили жодного затриманого. Через декілька днів ми дізналися із достовірного джерела, що 20 квітня затриманим наказали зібрати свої речі і на 24 години перевели в інше місце", - повідомив помічник генсека ООН з прав людини.