Прокуратура Тернопільщини направила до суду обвинувальний акт щодо посадовця-хабарника

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, посадовець вимагав та одержав дану суму за непритягнення місцевого підприємця до адміністративної відповідальності.

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Керівнику контролюючого органу було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та одночасно судом визначено 116 тис. грн застави, яку посадовець вніс.

Учора обвинувальний акт у кримінальному провадженні прокуратурою області скеровано для розгляду по суті до Тернопільського міськрайонного суду.

На даний час обвинувачений звільнений із займаної посади.