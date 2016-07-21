Камери зовнішнього спостереження зняли момент закладки бомби під автомобіль Шеремета - ЗМІ

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на джерело в поліції.

За словами джерела, запис було зроблено в ніч на 20 липня. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Джерело в поліції також повідомило виданню, що «вибухівки було закладено рівно стільки, щоб вистачило тільки для водія, і не вразило нікого поруч». «Це було полювання виключно на жертву вбивства», - сказало джерело.

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Нагадаємо, Шеремет загинув 20 липня, в центрі Києва внаслідок вибуху автомобіля. Автомобіль належав керівнику "Української правди" Олені Притулі, однак її в машині не було. Поліція кваліфікує загибель Шеремета як умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей.

Правоохоронці розглядають 4 основні версії: професійна діяльність; ворожість у відносинах або особисті мотиви; російський слід (дестабілізація ситуації в країні); замах на Притулу.

Журналіст останні п'ять років жив у Києві, працював в "Українській правді", був ведучим на радіо "Вести".