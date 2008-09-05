Росія хоче будувати газопровід, оминаючи Білорусь

Міністерство енергетики внесло на розгляд російського уряду проект про початок будівництва другої черги нафтопроводу Балтійська трубопровідна система (БТС-2). Про це повідомляє РІА “Новости” з посиланням на заяву заступника міністра енергетики Станіслава Светлицького.

Пропозицію про будівництво нафтопроводу в обхід Білорусії внесла компанія "Транснефть" 3 січня 2007 року. У лютому 2007 року проект будівництва БТС-2 був відправлений на доопрацювання, а в травні 2007-го схвалений урядом Росії.

Довжина БТС-2 становитиме близько 1300 кілометрів. Він з`єднає місто Унечу в Брянській області і порт Приморськ (Ленінградська обл.) і стане альтернативою трубопроводові "Дружба" при транзиті нафти через Білорусію та Польщу до Євросоюзу. Щороку через БТС-2 планується перекачувати до 50 мільйонів тонн нафти.

Пропозиція про будівництво БТС-2 була зроблена "Транснефтью" після конфлікту між Росією і Білорусією, коли російська сторона у відповідь на введення Білорусією транзитних мит на сировину перекрила нафтопровід "Дружба". Пізніше постачання поновилися.